Le leen en directo a Laporta un tuit de Tebas y su respuesta provoca carcajadas entre los periodistas

“Hola Joan Laporta, sabes que la operación de CVC [fondo de inversión] no hipoteca los derechos de televisión del Barcelona 50 años. Lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas”.

El máximo dirigente culé ha asegurado que la obligación de cumplir el llamado ‘fair play’ financiero que impone LaLiga era imposible con la actual situación financiera del club y que mantener a Messi suponía “hipotecar medio siglo los derechos audiovisuales” del Barça, algo que Laporta no estaba dispuesto a hacer “por nadie”.

Joan Laporta , presidente del Barcelona, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para explicar las razones por las que el club no ha podido renovar a Leo Messi , que tendrá que abandonar el equipo .

Una periodista ha leído a Laporta el tuit del presidente de LaLiga, a lo que Laporta ha contestado provocando unas carcajadas iniciales entre los presentes en la sala de prensa.

“Hola Javier”, ha comenzado Laporta, “te diré que esto no lo interpretamos así”. “De hecho hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que están dirigiendo esta operación y no nos han dado las respuestas que consideraríamos satisfactorias para estar a favor de esta operación que conlleva, como bien tú sabes y ya lo hemos hablado, ciertos riesgos que yo no quiero asumir como presidente del Barça en beneficio de la institución que presido”.

“Sí que puedo entender las fórmulas jurídicas que articules, porque son ingeniosas y ocurrentes, pero al fin y al cabo aquí se trata de poner a disposición o hipotecar los derechos audiovisuales del Barça, una parte, no todos, por medio siglo”, ha proseguido Laporta.

El presidente culé cree que “las operaciones que se hacen con un horizonte de medio siglo no debemos hacerlas”.

“Además, te diría, queridísimo Javier”, ha continuado Laporta, “que el importe que ha fijado la operación CVC es muy inferior a lo que para nosotros se debería valorar el 10% de LaLiga”.

“Con todo mi cariño, ya te he respondido”, ha concluido el presidente del Barça, volviendo a provocar risas entre los periodistas.