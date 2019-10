Lara Álvarez sobre un posible candidato a las elecciones: "Serías un maravilloso representante de este país"

El próximo 10 de noviembre los españoles están llamados a votar en unas nuevas elecciones generales. Los mismos candidatos intentarán, otra vez, lograr la confianza de los ciudadanos. ¿Los mismos? Puede que no.

A Íñigo Errejón se ha sumado un inesperado —posible todavía— nuevo candidato: Risto Mejide.

El presentador de Todo es mentira, en Cuatro, que está de baja por paternidad, está barajando si se presenta a las elecciones del 10-N.

Con motivo de la posible presencia de Mejide en el Congreso, desde el programa se han ido a preguntar a los compañeros de cadena del presentador para ver cómo verían a Risto de parlamentario.

Lara Álvarez, presentadora de Telecinco —GH Vip y Supervivientes—, ha sido una de las más expresivas: “A mí ahora mismo, imaginarme a Risto en el Congreso no me parece raro. No es que no me pegue, es que no se lo deseo a mi compañero. Lo haría fantásticamente bien, pero de verdad, no te metas ahí”.

Este lunes, Todo es mentira ha publicado una encuesta en la que Risto aparece como el segundo político mejor valorado. ”¿Segundo? Ya me parece poco, tendría que ser el primero, ¿no?”, ha afirmado Álvarez.

Y ha añadido: “Serías un maravilloso representante de este país. El mejor, seguramente, ¿pero lo has pensado bien? Todo el rato con esa gente...”.