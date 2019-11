Lara Álvarez sorprende a sus fans mostrando lo pocas veces visto: "¿Pero qué barbaridad es esta?"

La presentadora Lara Álvarez es una caja de sorpresas. Lo ha vuelto a demostrar este mismo martes, cuando ha subido a Instagram un vídeo en el que muestra una faceta suya muy poco conocida.

En las imágenes aparece ella misma tocando la guitarra a la vez que canta, y muy bien, el tema Mala fama de Danna Paola.

“Hacía tiempo que no lo hacía y hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien... CANTA... que no te importe si bien o mal. CANTA y disfruta que la música es VIDA”, ha escrito la presentadora junto al vídeo.