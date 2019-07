Lars Ytting Bak, el casi cuarentón de 1'90, el último en la etapa del Tour

Justin Setterfield via Getty Images

Justin Setterfield via Getty Images Lars Ytting Bak.

Etapa loca la octava en el Tour. Día para aventureros en busca de la fortuna o para “supervivientes” intentando llegar a meta. Este es el caso del danés Lars Ytting Bak (Dimension Data), último a 29′44″ del ganador, Thomas de Gendt (Lotto-Soudal).



Los aficionados al ciclismo reconocerán el nombre y hasta la imagen de este esforzado escandinavo. No es difícil: mide 1′90 y lleva 17 temporadas como profesional. De hecho, va para cuarentón (cumplió 39 años en junio). Y, cual viejo rockero, ahí sigue en su vigésima Gran Vuelta entre Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.



Aparte de su tamaño y su historial es fácil verle. Es de los que se come el viento al frente, bien del pelotón, bien de muchas fugas.



Su palmarés lo culmina una etapa en el Giro de Italia. Por detrás, varios campeonatos nacionales en contrarreloj y hasta en ruta y algunas pruebas más, sobre todo de joven, cuando llegó a ganar todo un Tour del Porvenir. Hace años dejó su mejor nivel. Eso sí, los kilómetros de trabajo cuando toca se los sigue “zampando” y esos no vienen recogidos en la hoja de méritos; solamente se quedan grabados en las piernas.



Veremos si aún hay ganas de batalla a sus casi 40.



PD: el penúltimo de hoy es nuestro habitual Yoann Offredo, que ha aguantado la etapa a pesar de estar enfermo.