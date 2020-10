Las 10 claves para sobrevivir en la escuela 'online'

Maria Symchych-Navrotska via Getty Images

A pesar del esfuerzo y de la indudable y férrea voluntad de los docentes de que el proceso educativo de sus alumnos no se viera interrumpido, lo cierto es que esta situación de emergencia, no solo sanitaria, sino también educativa, ha hecho que emerjan problemas a los que el sistema educativo deber hacer frente, incluso algunos que parecía que tenía relativamente controlados.

Por un lado, las necesarias dotaciones de conexión y de dispositivos de los que muchas familias no pueden aún disponer. Nada que la Administración no pueda resolver con voluntad. Por otro, se ha puesto de manifiesto que los niveles de competencia digital de los docentes en la mayor parte del mundo no son todavía los necesarios en este tipo de situaciones, y que a la competencia digital ciudadana le queda todavía mucho camino por recorrer.