Las 15 cosas que no sabías de Donald Trump

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Donald Trump, en el Monte Rushmore, el 3 de julio de 2020.

Hace cuatro años, parecía una afirmación imposible: Donald Trump, presidente de EEUU. Ganó la elección -que no el voto popular- y se mudó de su torre neoyorquina a la Casa Blanca. Ahora, en noviembre, amenaza con repetir mandato.

Es un hombre de récords: es el presidente que accedió al cargo con más edad (70, en 2016), el de mayor riqueza (3.100 millones de dólares), el primero sin servicio militar cumplido y el primero que no ha ejercido ningún cargo político antes de llegar a lo más alto.

Tras una legislatura en la que ha copado más titulares que nadie, en la que ha mentido e insultado más que nadie, toca hacer repaso a su perfil. ¿Pero sabías, además, todo esto sobre él?

1.- Nació en el barrio de Queens, en Nueva York, el 14 de junio de 1946. Un géminis que por nombre completo lleva el de Donald John Trump.

2.- Es el cuarto de cinco hijos del matrimonio formado por Fred Trump, segunda generación de inmigrantes alemanes, y Mary Anne MacLeod, inmigrante escocesa. Su apellido, en realidad, no es con el que firma decretos o corona edificios, sino Drumpf. Sus antepasados se lo cambiaron en la Guerra de los Treinta Años.

3.- La fortuna familiar se empezó a cuajar con los restaurantes y pensiones que gestionaba su abuelo Frederick en Seattle (EEUU) y Klordike (Canadá). Luego, su padre se dedicó a hacer casas y alquilarlas a trabajadores de clase media cerca de Nueva York. Llevaba el proceso completo, desde la obra hasta la firma del contrato final. Donald no ha trabajado nunca para alguien que no sean sus padres o para sí mismo, porque entró en Elizabeth Trump and son en 1971, con 25 años.

4.- Antes de ponerse el traje y la corbata para siempre, Trump estudió Económicas en la Universidad de Pensilvania, porque estaba especializada en bienes raíces. Nunca fue un buen estudiante. Con 13 años lo echaron del instituto por un problema de conducta y sus padres lo metieron en una academia militar de Nueva York para enderezarlo.