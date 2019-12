Él también nació 'hoy': las 17 cosas que no sabías de Isaac Newton

Hoy, 25 de diciembre, los creyentes celebramos el nacimiento de Jesucristo. Pero no es el único alumbramiento que se recuerda este día año tras año. Hace 377 años comenzó la vida de uno de los grandes genios de la humanidad: Isaac Newton. O al menos eso dice la tradición.

Y como de su aportación incalculable a la ciencia y al conocimiento ya se ha hablado mucho, conviene saber estas otras cuestiones sobre la vida de este genio. Polémicas al margen, muchos le recuerdan hoy.

1- Su nombre real es... el mismo que hemos usado siempre, por una vez no tiene sorpresa: Isaac Newton.

2- Su nacimiento en Woolsthorpe (condado de Lincolnshire, Inglaterra) se celebra el 25 de diciembre de 1642 aunque en realidad nació el 4 de enero de 1643. Lo que ocurre es que él nació bajo el orden del calendario juliano, coincidente con la fecha de Navidad; en su adaptación al gregoriano –el nuestro– la fecha sería el 4 de enero.

3- Sus primeros días no fueron fáciles. Su vida corrió peligro como bebé prematuro.

4- Tampoco fue agradable su infancia: no conoció a su padre, muerto antes de su nacimiento, su padrasto no se hizo cargo de él en los primeros años y le tocó vivir con sus abuelos, con no demasiado buen recuerdo.

5- A los dieciocho años ingresó en la Universidad de Cambridge para continuar sus estudios, pero iba más a la biblioteca que a clase. Posteriormente se graduó en el Trinity College.

6- Su formación se vio interrumpida por el brote de peste que le obligó a refugiarse con su familia.

7- Ya como investigador revolucionó diferentes campos del saber –matemáticas, física, química, óptica...– y llevó a la ciencia a niveles no conocidos con leyes como la de la Dinámica (o Leyes de Newton), la Ley de la gravitación universal, el desarrollo del cálculo infinitesimal o su obra Principia, considerada por muchos expertos como la más importante de la ciencia.

8- Además de lo anterior, también cultivo el estudio y análisis de la alquimia, aunque fuese una disciplina ilegal. Por ello firmaba con pseudónimo: Jeova Sanctus Unus.

9- A lo largo de su vida sufrió varios episodios de crisis nerviosas.

10- Llegó a ser miembro del Parlamento británico.

11- Entre sus muchos títulos y honores, fue nombrado presidente de la Royal Society y en 1705 recibió el título de sir de manos de la reina Ana.

12- Fue una persona muy religiosa, de creencia arriana antitrinitaria, y dedicó gran cantidad de horas al estudio de textos religiosos.

13- En los últimos años de su vida mantuvo un enfrentamiento con el filósofo y matemático Gottfried Leibniz entre acusaciones mutuas de plagio de sus respectivas obras.

14- Murió, el 20 de marzo de 1727 en Kensington (Londres). Según el calendario gregoriano actual, sería el 31 de marzo de 1727. Tenía 84 años.

15- Está enterrado en la Abadía de Westminster, junto a otros grandes de Inglaterra.

16- Su nombre no solo está en la física, la química o las matemáticas; uno de los cráteres de la Luna también responde a Newton.

17-: la famosísima historia de la manzana que le cayó en la cabeza se debe a una anécdota de su biógrafo William Stukeley. No hay evidencias de que ese hecho, fechado en 1666 fuera tal cual se cuenta, con golpe en la cabeza incluido.