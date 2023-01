Las 3 advertencias del Banco de España si sacas dinero de un cajero

NICKEL via EUROPA PRESS

En concreto, el Banco de España ha lanzado tres advertencias. La primera de ellas hace referencia a un incidente que, pese a que no es muy habitual, puede ocurrir: que el cajero se quede la tarjeta.

La recomendación de deshabilitarla se debe a que el hecho de que el cajero se quede con la tarjeta podría deberse no a un fallo técnico sino a un intento de estafa . Por ello, otro de los consejos es revisar los últimos movimientos de las cuentas bancarias vinculadas a la tarjeta.

Por otro lado, el banco central español subraya que los clientes no pueden ser obligados por los bancos a usar los cajeros automáticos. No obstante, esa información debe venir especificada en el contrato de la cuenta bancaria. Si el documento recoge que la entidad únicamente presta servicio de caja en los cajeros automáticos, sí que no habrá otra alternativa.