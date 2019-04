Las 5 promesas imposibles de los programas electorales

Deagreez via Getty Images

¡Ya están aquí! Apenas quedan unas horas para las elecciones generales del 28 de abril . Los partidos políticos han anunciado algunas de las medidas que aplicarán en el caso de hacerse con el poder. Las formaciones ya han presentado sus programas electorales , algunas de ellas bien entrada la campaña. También se han producido las típicas meteduras de pata y, como siempre, las ideas más locas que ellos mismos saben que no se pueden cumplir.

Pablo Casado ha prometido una “revolución fiscal” si llega a La Moncloa. Este eufemismo en realidad significa una bajada de impuestos a los más ricos, similar a la que ha emprendido el nuevo Gobierno andaluz, mientras que el IVA —el segundo impuesto que más recauda— no se toca.

CONCLUSIONES 🅱️ Las rebajas de impuestos NO SE FINANCIAN SOLAS ("gracias al aumento de la actividad, blabla"): ➡️ O son falsas promesas ➡️ O vienen acompañadas de recortes del gasto en igual o mayor proporción ➡️ O ponen en peligro el déficit público [14/14]

La rebaja fiscal de Casado equivaldría a un 1,3% del producto interior bruto cuando España tuvo un déficit público —diferencia entre ingresos y gastos— del 2,6% en 2018. Este nivel no es suficiente para Bruselas. Las administraciones públicas tienen que cumplir con un déficit del 1,3% en 2019 (plan de Montoro y el actual PP) o del 1,8% (negociación de Nadia Calviño con el comisario Pierre Moscovici ). Por tanto, una reducción de impuestos de ese calibre es imposible en la situación actual.

El mismo programa electoral reconoce de facto que esta rebaja fiscal no es viable, en su punto 18. “Cumplir los compromisos que se derivan del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Zona Euro será un objetivo prioritario de nuestra política económica y presupuestaria”.

Por ejemplo, el Parlament sigue existiendo mientras la autonomía esté intervenida. Al igual que el resto de órganos: las consellerías de la Generalitat no dejaron de existir en 2017. Por tanto, la autonomía de Cataluña no va a desaparecer por un sueño de Santiago Abascal.

Se trata de una promesa imposible de cumplir. La legislación española no prevé la suspensión de la comunidad autónoma o la disolución de sus instituciones. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española no implica la suspensión de la autonomía, sino que sirve para facultar al Gobierno central de la capacidad para impartir directamente instrucciones a las autoridades de la autonomía

El partido de extrema derecha Vox ha prometido la suspensión de la autonomía de Cataluña. No es una promesa electoral más, sino que es su primer compromiso con los votantes en caso de llegar al Gobierno.

Las competencias no se pueden recuperar por parte del Estado, a no ser que se reforme el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Unidas Podemos se ha comprometido a “recuperar los 60 000 millones del rescate bancario”. Se trata de la promesa electoral número 104 de su programa.

No se sabe muy bien de dónde ha salido esa cifra, ya que las ayudas de dinero público fueron de 54.353 millones, de los cuales ya se ha recuperado 4.477 millones, según los últimos datos del Banco de España.

Esta institución calcula que otros 9.857 millones aún podrían recuperarse mediante la venta de lo que el Estado todavía tiene de Bankia. Algo a lo que la formación se opone.

Podemos asegura en su programa que este dinero se podría recuperar en 10 años a través de tres impuestos:

Un impuesto a las transacciones financieras.

Una reforma del impuesto sobre sociedades.

Un impuesto específico a la banca.

Si se aplicaran estos tres impuestos no se estaría recuperando el dinero del rescate bancario, si no que se todas las entidades financieras pagarían por igual, independientemente de si recibieron dinero o no.

El Banco Santander tendría que pagar bastante más dinero que Unicaja al ser un banco más grande, cuando el primero no ha recibido ni un solo euro del FROB. También tendrían que pagarlos las pequeñas cajas rurales, que se han convertido en un refugio para muchos ciudadanos de la España vaciada.

La única forma de recuperar ese dinero es con la venta de Bankia a un buen precio, y no como se hizo anteriormente con otros bancos nacionalizadas que se vendieron simbólicamente por 1 euro (como Unnim y la CAM), lo que hace que ahora sea imposible recuperar ese dinero.