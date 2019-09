Las 6 noticias del día

Los equipos negociadores del PSOE y de UP no han llegado a ningún tipo de pacto tras cuatro horas encerrados en el Congreso y España se encamina ya a una repetición electoral el próximo 10 de noviembre. “No hay vía para alcanzar un acuerdo”, ha señalado Adriana Lastra . “Gran preocupación”, afirma sentir Pablo Echenique.

El IRPH es una cláusula abusiva según la UE

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asegura que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) no es transparente por el mero hecho de ser un índice oficial y, por tanto, los jueces españoles pueden estudiar si es abusivo o no y si se comercializó de forma transparente o no. Este IRPH, desconocido para muchos, se utilizó como alternativa al conocido euríbor para calcular cuánto variaba la cuota mensual de las hipotecas. Las asociaciones de consumidores han recomendado “tener paciencia y no firmar ningún acuerdo al que ahora quiera llegar el banco”.