Las 6 noticias del día

Iglesias responde a Sánchez tras su entrevista: “Me mintió”

El líder de Unidas Podemos ha contestado en Espejo Público a las palabras de Pedro Sánchez, entrevistado anoche en LaSexta. Iglesias ha llegado a afirmar que “Pedro Sánchez me mintió” en respuesta al “no dormiría bien” que espetó el presidente sobre un potencial gobierno de coalición con UP. Para Iglesias, la oferta del PSOE “no fue sincera. Ahora todo el mundo sabe que aquella oferta no fue seria. Me arrepiento de haber confiado en la palabra de Pedro Sánchez”, ha comentado..