Las 6 noticias del día

El Tribunal Supremo considera que la obra para levantar la losa no necesita licencia municipal al haber sido acordada por el Gobierno, por lo que contrasta con la tesis del juez de Madrid que paraliza la licencia. El Supremo ha notificado este lunes la sentencia, una vez que el pasado martes adelantó el fallo por el que avala por unanimidad , en plena precampaña para el 10N, el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco. El Ejecutivo, por su parte, se plantea la madrugada del 6 al 7 de octubre como fecha para llevar a cabo la exhumación, según ABC.

Arranca -si no lo había hecho ya- la precampaña para el 10-N y Pedro Sánchez ha elegido el mismo sitio en el que lanzó la anterior. En él ha vuelto a demostrar que no le da miedo repetir la palabra España. En el lema, también: “Ahora Gobierno, ahora España” . Eso sí, con un emoticono de corazón. Es la evolución hacia el 10-N del “La España que quieres” de la primavera. Una presentación más sobria que las anteriores y con el total protagonismo en torno a él. En su acto, ha lanzado un mensaje a los independentistas en la víspera del 1-O : que “no jueguen con fuego”.

La Ejecutiva de Ciudadanos ha decidido por unanimidad presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra , aunque en principio no tiene posibilidades de prosperar porque por el momento solo cuentan con el apoyo expreso del PP. La portavoz nacional del partido, Lorena Roldán , lo ha anunciado esta decisión en una rueda de prensa en la sede nacional.

Almeida reduce las restricciones de Madrid Central

Madrid Central ya no se llama así. Ahora es Madrid 360 y trae consigo novedades: los vehículos de alta ocupación (dos o más ocupantes) con etiqueta C (verde) tendrán libre acceso a la zona de bajas emisiones de la ciudad madrileña, según ha anunciado este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Esto se pondrá en marcha “en cuanto se modifique la ordenanza de Movilidad el semestre que viene”. “Madrid Central ya está superado, no es el plan que tiene el ayuntamiento porque el plan quiere abarcar los 21 distritos”, ha explicado el alcalde.