Las 7 frases del gerente de la empresa que ha provocado la listeriosis que nos han descolocado

Jose Antonio Marín, el gerente de Magrudis, la empresa causante del brote de listeria, asegura no saber la fecha exacta en que su planta pasó la última inspección externa, tampoco cuándo empezó exactamente a elaborarse la carne mechada que produce, ni siquiera el proceso del etiquetado con el que se distribuía el producto a través de otro negocio , y mucho menos “el maremagnum formado”, porque desde luego “el tema se ha politizado”.

En unas declaraciones a la SER, Marín no ha dejado indiferente a nadie con su desconocimiento sobre la materia.

Estas han sido algunas de sus afirmaciones.

1. “No le sabría decir, la verdad, la fecha exacta. Hace unos meses”.

Ante la pregunta de cuándo había pasado su planta la última inspección externa, reconocía no acordarse.

2. “Si los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía no son capaces de dar con él imagínate yo, que soy un neófito en ese tema”.

Respondía cuando el periodista le preguntaba sobre dónde podría haberse originado el foco del brote de listeria que ha afectado a más de 200 personas.

3. “Una bacteria me dicen que puede estar en el hogar de cualquiera, en cualquier sitio, vivimos a diario con ellas y bueno pues no se ven”.

Añadía el presidente justificándose ante el desconocimiento de la cuestión.

4.“Les di un listado, la trazabilidad, y entendí que con eso bastaba”.

Con estas afirmaciones aseguraba que la Junta de Andalucía estaba al tanto de los clientes que distribuían el producto y su forma de actuación.

5. “No sabría decirte en qué fecha empezamos a elaborar la carne”.

Ante la pregunta de si las obras se llevaron a cabo antes de que la Junta diera su aprobación, y si la elaboración de la carne mechada para entonces ya había comenzado, Marín ha reconocido no saber en qué fecha empezaron a elaborar. Ha asegurado que fue en junio cuando comunicaron a la Junta las obras pero ha explicado que no ha tenido tiempo de mirar el día concreto, “no sé si fue el 14, el 16 o el 21” (cuestión relevante para entender si se produjo antes o después de que la Junta diera su visto bueno).

6. “De lo que estoy seguro es de que las obras no han generado el brote”.

Ha asegurado con rotundidad que de eso sí que no cabe duda y que al no ser unas obras como tal, sino una pequeña ampliación, esta no ha sido la causa del brote.

7. “No entiendo el maremágnum que se ha montado sobre mi empresa y entiendo que se ha politizado la cosa”.

Frente a la pregunta de si le preocupan las consecuencias penales a las que se enfrenta ha respondido que no ha hecho nada que esté fuera de la legalidad y que cumple con todos los protocolos.

La entrevista ha concluido con rapidez ya que Marín ha asegurado no disponer de más tiempo en el momento.

En las últimas horas, se ha conocido que la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación penal sobre el brote de listerioris tras recibir la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente, a consecuencia del número de afectados por la carne mechada contaminada.

LA OMS se pronuncia

La directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha señalado que al organismo internacional le “tranquiliza” que se hayan retirado todos los productos contaminados de la carne mechada “La Mechá” y que “parece que empiezan a disminuir el número de casos”.

“Nos tranquiliza que se hayan retirado los productos, parece que empiezan a disminuir el número de casos y que ninguna partida del producto fue vendida fuera de España. Los lotes están bastante controlados. Los pacientes, además, tienen su protocolo de tratamiento. Lamentamos las víctimas que ha habido, pero hay que seguir la evolución y responder lo mejor posible”, ha comentado Neira en una entrevista esta misma mañana.

La dirigente de la OMS, ha resaltado que la comunicación a través de las redes internacionales con España es “permanente y correctísima”, y ha asegurado que el brote “está siguiendo el curso que sería de esperar, con reducción del número de casos”. “Aunque todavía probablemente habrá casos debido al periodo de incubación largo que tiene la bacteria, pero por el momento sigue el curso esperado. Esperemos que la parte más grave esté ya remitiendo”, ha enfatizado.

Sobre el qué ha podido fallar para que se pusiera en el mercado un producto infectado con listeria, Neira ha recordado que “eso no le corresponde a la OMS”. “Las autoridades españolas tendrán que hacer una investigación de cómo fueron los procesos cuando todo esto termine. Todos tenemos que aprender de todas las alertas, también beneficia a otros países. Entra en la normalidad que intercambiemos información y que, después de cada brote, se estudie lo que ha ocurrido, qué se ha podido hacer mejor y cómo poder avanzar”, ha argumentado.

En esta misma línea, ha defendido que la OMS “no puede juzgar” si la respuesta de los organismos sanitarios españoles ha sido rápida o no, pero ha alabado que se comunicó a la OMS “cuando procedía”. “Se nos informó cuando podría haber interés internacional”, ha defendido. Así, ha asegurado que los protocolos de actuación, “muy estandarizados” en la Unión Europea, “se han seguido” en este caso.

Por último, ha querido recalcar que se trata de un brote relativamente habitual, nada fuera de lo común en países desarrollados como España. “Todos los años tenemos casos de listeria en Europa y otros países. La cuestión está en identificar si hay un brote y si la bacteria puede ser identificada en esos productos contaminados y rápidamente retirarlos. En ese sentido, la alerta sanitaria fue necesaria”, ha concluido.