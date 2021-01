Las 9 cosas que Biden no va a hacer

Joe Biden ya es el presidente de EEUU. Lo eligieron los estadounidenses, lo ratificaron el Colegio Electoral y las Cámaras, ya ha jurado el cargo y ocupado su despacho en la Casa Blanca. Hasta ha firmado los primeros decretos, tratando de reducir los daños de cuatro años de mandato de Donald Trump. El mundo, tan hambriento de alegrías, ha festejado su estreno como un tiempo nuevo, más sensato.

Y, sin embargo, habrá muchas cosas que Biden no haga. Una inacción a veces buena, a veces mala. Porque no puede, porque no quiere, porque no es lo que ha prometido, porque no es Trump pero tampoco preside una ONG.

1.- Izquierda

Decir que el Partido Demócrata de EEUU es de izquierdas no es correcto, por mucho que tenga lazos con las socialdemocracias clásicas de Europa. Es progresista y, desde luego, mucho más centrados y templados que los republicanos, pero hasta ahí. Biden, dentro de su formación, ha sido siempre una figura con fama de moderación y cercanía, con una enorme capacidad de diálogo con los adversarios para llegar a acuerdos. No es, precisamente, del ala más radical de su partido. Si la boleta ganadora hubiera sido la de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, todavía. El equipo conservador de que se ha rodeado Biden da cuenta de sus intenciones. El capitalismo y el liberalismo serán sus bases en lo económico.

Juan Verde, asesor español de la campaña de Biden, defiende la necesidad de esa “moderación”. “No te puedes ir a medidas que representen al ala más extremista del partido, cuando sabes que al otro lado tienes un país absolutamente dividido. Tenemos que ser moderados en nuestra visión”, remarca. Y no hay que dejar de lado, añade, a los 74 millones de trumpistas. Apartarlos o no escucharlos es “una visión miope, cortoplacista, que no toma en consideración el objetivo final, que es la reconciliación”. “Por eso creo que la visión de Biden es la que va a sacar el país adelante (...) La política es el arte de la negociación”, abunda.

2.- Sanidad universal

Eso se traduce, por ejemplo, en una apuesta por la mejora de la sanidad pero en absoluto por un modelo gratis y para todos, a la española. Biden quiere una “opción pública similar al Medicare” para competir junto con mercados privados de seguros para los estadounidenses en edad laboral, mientras aumenta los subsidios a primas que muchos obreros y trabajadores de clase media ya utilizan bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Biden calcula que costaría alrededor de 750.000 millones de dólares a lo largo de 10 años. Eso coloca a Biden entre Trump —que quería eliminar la ley de 2010- y los progresistas que quieren un sistema de un sólo pagador para reemplazar por completo el seguro privado. Biden, eso si, considera su estrategia como el siguiente paso hacia la cobertura universal.