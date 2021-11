Las aplaudidas palabras de una concursante en 'La isla de las tentaciones': "Reina"

“Yo lo que soy es una mujer de los pies a la cabeza. Lo tengo muy claro. Y quien me conoce sabe que yo bailo así. ¿Por qué? Porque soy una mujer sexy, una mujer segura de sí misma y puedo bailar perfectamente con cara de morbosa y por eso no soy menos mujer. Y por eso no te quiero menos”. ha expresado la joven.

“Si él realmente está viendo a esa Tania que no le gusta, que dice él que no me reconoce, pues el problema lo tiene él. Creo que tiene a una mujer al lado y espero que se dé cuenta, si no pues la vida sigue. Eso lo tengo clarísimo”, ha continuado.

Después, y ante la pregunta de Barneda, ha reconocido que las palabras de su pareja le han hecho daño y se le han saltado las lágrimas.

Las reacciones ante las palabras de la canaria han sido unánimes en las redes sociales, donde los espectadores han aplaudido el alegato de la joven.