Las autoridades de Venezuela acusan al tío de Guaidó de "trasladar explosivos" en un avión

El dirigente chavista Diosdado Cabello ha comparecido para asegurar que Márquez quería trasladar en un avión comercial “explosivos químicos” y chalecos antibalas no declarados. “Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancias químicas de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está, esto no es mentira”, dijo Cabello en su programa de TV semanal, mientras mostraba una imagen del material.

Según Cabello, el tío del opositor también trasladaba explosivos en varias “cápsulas de recarga de perfume”, así como una memoria en la que se detalla, en inglés, un plan con “unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela”. “Ahora ¿Qué hacemos? ¿Es el tío de Juanito Alimaña -en referencia a Guaidó- y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no”, añadió.