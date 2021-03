Los bombazos adelantados del documental sobre Rocío Carrasco

Un intento de suicidio

“Me considero una buena madre”

Durante mucho tiempo ha tenido que escuchar críticas muy duras acerca de su actitud como madre. Pero ella tiene sus razones y así lo cuenta. “Yo si algo me considero en la vida es buena madre porque yo me he puesto por delante de mis hijos siempre, para que a ellos no les rozara ni el aire. Yo he estado malviviendo 20 años con tal de no contribuir al sufrimiento de los niños. Me he arrancado de cuajo lo más importante que tiene una mujer, que son sus hijos”.