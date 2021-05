Las brutales respuestas del dueño de este restaurante a quienes le critican son COLOSALES

Ante una critica negativa, los dueños tienen tres opciones: no responder; contestar y pedir disculpas o dar su versión de los hechos... o contraatacar con fuerza.

Las respuestas de este dueño o dueña del restaurante no le harán bien, pero son mortales😂 pic.twitter.com/6n3DqH2MTb

“Que no se te ocurra tener que ir al baño.... la puerta corredera del servicio de las chicas totalmente descolgada, tienes que arrastrarla y aún así se queda abierta”, dice en otras cosas. La réplica del dueño no puede ser más clara: “Pues vete a Madrid y paga 500€ ya verás que bien te tratan, no vuelvaas”.

Otro cliente se queja del “mal servicio”. “Hemos intentado pedir varias veces y los camareros no hacían caso. Y cuando por fin conseguimos pedir unas hamburguesas, no llegaron hasta 1h30 más tarde y teniendo que recordárselo”, afirma. El dueño no entra en polémicas y contesta: “Mentira”.

Otra respuesta apoteósica se la da a un usuario que dice que “tienen buenas raciones, buen precio” pero lamenta que “un poco dejado en su mobiliario decoración”. “Cómpranos muebles :)”, espeta el dueño.

Más: un cliente dice que no le gustan “los lugares públicos politizados”. Y el dueño no se anda con rodeos: “Pues no vengas”. Parecida respuesta le da a otro que se queja de que la música está demasiado alta: “Pues te pones tapones”.

Otro critica que los camareros no son atentos, y el dueño contraataca: “Hay gente que le hace falta educación para pedir”. Pero quizá la mejor de todas las respuestas es la que le da a un cliente que dice que el restaurante no les gustó nada. “Llorando estamos”, contesta.