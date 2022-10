Las cámaras captan lo que ha pasado entre Sánchez y Ayuso en el desfile del 12 de octubre

Sánchez, cuando ha visto al resto de autoridades, se ha llevado la mano al corazón pero no ha saludado a nadie. Tampoco lo ha hecho después, cuando se ha deshecho el corrillo.

La experta en protocolo Patrycia Centeno se ha percatado de que Sánchez y Ayuso no se han saludado en ningún momento y ha escrito: “Sánchez no saluda ni a Ayuso ni a Almeida. Ni cuando llega (justo), pero tampoco luego que lo podía haber hecho. Que no haya sido por eso (y por aguantar menos improperios del público) su impuntualidad”.