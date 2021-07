Las Campos no quieren ser personajes, pero estas portadas dicen lo contrario

Hace un par de fines de semana Terelu Campos decía en Viva la vida (Telecinco) “estas dos me tienen harta” y añadía “porque al final todo me lo como yo”. Con estas dos se refería a su hija, Alejandra Rubio, y su hermana, Carmen Borrego, que no se cortan a la hora de discutir en el plató del programa en el que colaboran las tres. Expresó su hartazgo después de que la joven le hiciera una entrevista ‘íntima’ y tensa a su tía en el espacio que conduce Emma García.