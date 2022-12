Una hora intensa de debate y confrontación de ideas en la que los tres políticos han tenido tiempo también para compartir algún que otro momento distendido. Si el ex líder de Podemos y la ex vicepresidenta del Gobierno protagonizaron hace unas semanas uno de los instantes más recordados cuando se arrancaron a cantar la sintonía de D’Artacán y los tres mosqueperros, el momento de esta semana lo ha protagonizado el eurodiputado conservador, quien no ha perdido la oportunidad para hablar del estreno de Mariano Rajoy como columnista.