Las causas contra Ghali, el líder del Polisario por el que ha estallado la crisis con Marruecos

Ramzi Boudina via REUTERS

Ramzi Boudina via REUTERS Brahim Ghali, durante un encuentro en el campo de Dakhla, Argelia, en 2019.

Se llama Brahim Ghali y es uno de los fundadores y dirigentes del Frente Polisario. Desde julio de 2016, además, preside la República árabe Saharaui Democrática (RASD). Ni su nombre ni su rostro eran particularmente conocidos en España hasta que el pasado 17 de mayo Marruecos abrió su frontera y dejó pasar a Ceuta a más de 8.000 personas. Rabat estaba enfadado porque este hombre, de 72 años, estuviera ingresado en un hospital español aquejado de coronavirus, tratado por cuestiones humanitarias.

Ahora, desde el hospital de Logroño en el que sigue ingresado, Ghali declarará hoy por vía telemática en la Audiencia Nacional (AN), por un proceso que poco tiene que ver con la llegada de migrantes a la ciudad autónoma pero que se arrastra de viejo, una investigación seria y peliaguda sobre supuestas torturas a saharauis que no comulgan con su línea. Una doble querella por genocidio y lesa humanidad por la que no ha respondido antes, incapaz como ha sido la justicia española de localizarlo para poder declarar.

La polémica llegada de Ghali a España, más allá del revuelo sobre cuándo y cómo lo supo el Gobierno, si entró con nombre falso o con pasaporte diplomático, ha permitido al juez Santiago Pedraz reactivar un caso estancado, que arranca con una denuncia del activista Fadel Mihdi Breica, presentada en 2020, y otra la de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), que data de 2012. Breica, un ciudadano español de origen saharaui, se querelló contra Ghali y otros miembros del Polisario -algunos ya fallecidos- por presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf en 2019 por parte de militares. Pide investigar delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad.

Por ahora, Ghali está citado a las 10.00 horas para responder sobre esta querella y más tarde lo hará por la segunda, impulsada por Asadeh en 2008 y que se acabó archivando en 2020 ante la falta de respuesta de Argelia a una petición cursada tres años antes.

Los denunciantes exponen en sus recursos una larga lista de delitos por genocidio, asesinato, terrorismo, torturas y desapariciones, sufridas en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, donde se encuentra parte de la comunidad saharaui escapada del dominio marroquí, con la protección de Argelia. Los hechos, indican, tuvieron lugar entre 1976 y 1987.

En la base de la denuncia se habla de las supuestas víctimas como “prisioneros de guerra” y ciudadanos saharauis, “especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario”. A su juicio, esta organización retiene “contra su voluntad a miles de saharauis (...) con la complicidad de las autoridades de Argel”. Esa situación es la que deben aclarar ahora los jueces españoles de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas citadas por la Agencia EFE sostienen que es de prever que las acusaciones soliciten medidas cautelares contra Ghali, “para asegurar su permanencia ante la Justicia española”. Sin embargo, estas mismas peticiones se llevan repitiendo desde que se supo de su estancia en España pero nunca han dado fruto.

Ni siquiera se le ha retirado el pasaporte para evitar su fuga, que era su petición más liviana, menos aún se les ha concedido su entrada provisional en prisión. Al denegar una de estas peticiones, el juez dejó constancia de que no existen “indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella” de Asadeh.