Sorprendentes maneras de introducir el saludable aguacate en tu dieta semanal

Esta es la principal conclusión de un estudio observacional publicado en el Journal of the American Heart Association. La investigación, que se ha llevado a cabo a lo largo de 30 años sobre 62.225 mujeres y 41.701 hombres, evidencia que los consumidores de aguacate tienden a tener niveles más altos de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), un menor riesgo de síndrome metabólico, y menor peso, índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de la cintura, en comparación con los no consumidores de aguacate.

“En los análisis de sustitución, observamos que reemplazar la margarina, la mantequilla, el huevo, el yogur o el queso entero y las carnes procesadas por aguacate se asoció con una menor incidencia de eventos de ECV”, concluye el estudio dirigido por la Doctora en Epidemiología Lorena S. Pacheco, que también advierte de que se necesitan más estudios para evaluar el impacto y la eficacia de la ingesta de esta fruta para afianzar estas primeras conclusiones.