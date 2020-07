Las cinco claves de un trimestre nefasto para el empleo

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images Una camarera con mascarilla lleva platos a una mesa en el bar Purobeach en Cala Estancia, en Palma.

Pablo Cuadra via Getty Images

Pablo Cuadra via Getty Images Una mujer atiende a una clienta en un supermercado.

Este año no ha sido así. En concreto, se han destruido 1.074.000 empleos durante el segundo trimestre de 2020. Tradicionalmente se generaban más de 300.000 puestos de trabajo durante estos meses, gracias a las contrataciones temporales para aumentar las plantillas de cara al verano.

Tras esta destrucción masiva de empleo, el número de ocupados se ha situado en los 18,6 millones de personas. Se trata del peor dato desde hace tres años, pero que no refleja toda la realidad de lo que ha ocurrido en el mercado laboral.

La apuesta de varios Gobiernos regionales, principalmente del PP, por el ladrillo no ha logrado su objetivo. La construcción también ha caído en 108.700 ocupados en el segundo trimeste. Incluso la agricultura —considerada como una actividad esencial durante la cuarentena— ha perdido 21.400 empleos estos meses.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una comparecencia en el Congreso.

El impacto de los ERTE se puede comprobar en las horas efectivas semanales trabajadas por los ocupados. Aquí no se incluyen aquellos trabajadores que están en su casa con una suspensión de empleo del 100%, ni la reducciones de jornada.

Los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) se han convertido en un auténtico salvavidas para el empleo durante la crisis del coronavirus. Los trabajadores afectados por estos instrumentos no están contabilizados como parados, ya que se encuentran en una situación de suspensión de empleo.

3. El paro solo se eleva en 55.000 personas (y tiene sentido)

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Una oficina de empleo en el barrio de Santa Eugenia, en Madrid.

Esta diferencia abismal entre ambos datos se debe a que los trabajadores que se fueron a la calle no han podido buscar un nuevo empleo durante el confinamiento establecido durante el estado de alarma.

Esta destrucción masiva de puestos de trabajo no se ha visto reflejada en un incremento similar en los niveles de desempleo. Lo lógico en una encuesta como la EPA es que los empleos perdidos se transformen casi de manera automática en parados en búsqueda de empleo. Una vez el coronavirus ha cambiado los paradigmas.

Una gran parte de estos trabajadores que se han quedado sin empleo están computados como inactivos en la EPA y no como desempleados.