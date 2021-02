Las cinco obras de teatro que no te debes perder en marzo

‘Afterglow’

Afterglow de S. Asher Gelman es el éxito que viene del Off-Broadway y el West End al Off-Gran Vía, en concreto a Nave 73. Historia de un matrimonio gay bien avenido que tiene la costumbre de invitar a un tercero a su cama. En uno de esos encuentros, el tercero es capaz de sembrar la discordia. La sinopsis suena a thriller sexual en el que se anuncian desnudos físicos y anímicos para hablar de porque se quiere lo que se quiere y no otras cosas. Una desnudez a la que se invita a mirar al espectador, a ser un voyeur. Y de ajustarse a la verdad la crítica de The New York Times parece que a esta obra no le falta humor al hablar del amor y del sexo a los treinta.