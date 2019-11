Las claves de 'Frozen 2': por qué Anna y Elsa enganchan tanto

Disney quiere quitarse la careta más tradicional

Pero si hay algo que ha generado tanta expectación es que Elsa no tenga pareja. Y sigue sin tenerla. No va a tener ni novio ni novia, a pesar del movimiento #giveElsaagirlfriend que se hizo viral en redes sociales en todo el mundo. Disney no ha ganado puntos en inclusión LGTBI, aunque al menos no depende de nadie para ser feliz.

Frozen también llega por los oídos, que Let it go (Suéltalo, en español) sea tan conocida no es sólo por el Oscar que se llevó en 2013. Es uno de los temas más pegadizos de Disney gracias a la jugada de sus compositores Anderson-Lopez y Lopez. Lo tenían todo estructurado: una canción feliz con los ingredientes de un tema pop, que además hablase de libertad.



Para esta segunda entrega, han compuesto Into the unknown (Mucho más allá, en español), que no tiene nada que envidiar a Let it go pero que en España ha sido objeto de controversia al ser interpretada por David Bisbal. La versión inglesa la canta el grupo de rock Panic! At the disco.