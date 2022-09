Las claves de la huida hacia adelante de Putin con su anuncio de movilización parcial

Era esperado desde hacía días, se retrasó varias veces sobre el horario finalmente previsto y, al fin, a las nueve de la mañana (hora de Moscú, una menos en Madrid), Vladimir Putin ha puesto sobre la mesa sus nuevos planes para la guerra de Ucrania, esa que sigue llamando “operación militar especial”. Su mensaje televisado y grabado revela su enfado por el curso de los acontecimientos, visto que la contienda va a cumplir siete meses, cuando él esperaba controlar el país vecino en dos o tres días; su ojeriza con Occidente como culpable de todas las cosas y, también, sus dudas sobre cómo afrontar este tiempo. A los rusos, históricamente, no le han gustado los perdedores, y eso, fracaso, es lo que está mostrando su presidente en estos momentos.

Putin ha anunciado una huida hacia adelante, una movilización parcial de su ciudadanía, que se concretará en la llamada a filas de 300.000 reservistas, los más preparados, dice, aunque no ha afinado aún edades o especialidades. Empieza desde hoy mismo el proceso de sacar a estos rusos de sus vidas normales, su trabajo, su familia, para vestir de nuevo el uniforme y formarse para ir a guerrear al país vecino. Es una de las primeras claves que se extrae de este movimiento en el tablero: el Kremlin asume que la invasión no va como planeaba y necesita refuerzos, necesita más carne de cañón. No es fácil para un mandatario bravucón como él salir en la tele y reconocerlo, aunque sea indirectamente. Los hechos dicen aquí más que las palabras.