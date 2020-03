Las claves para entender lo que está pasando en la casa real

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images Juan Carlos I y Sofía de Grecia en el funeral de Pilar de Borbón, el pasado 29 de enero.

En España, las pesquisas sobre “las presuntas actividades corruptas” de Juan Carlos, como las denomina Podemos, amenazan con abrir otra grieta en el Gobierno de coalición de socialistas y morados. Los de Pablo Iglesias han decidido pelear este asunto a través de su grupo parlamentario, la vía para desplegar una estrategia que no está acordada por la coalición que les une al PSOE.

Fue en ese año cuando trascendió su estrecha relación personal con Juan Carlos I, después del viaje que realizaron juntos a Botsuana. La aristócrata alemana mantiene que está siendo presionada para que no desvele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder.

No obstante, el abogado de Corinna zu Sayn-Wittgenstein sostiene que ese dinero fue un regalo del monarca para ella y su hijo, de 18 años. Esa donación a la aristócrata alemana desde la cuenta suiza vinculada a una sociedad panameña en la que don Juan Carlos figura como administrador fue la que hizo sonar las alarmas de las autoridades suizas.

Photo by JUAN CARLOS HIDALGO/POOL/AFP via Getty Images)

Photo by JUAN CARLOS HIDALGO/POOL/AFP via Getty Images) Felipe VI mira a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante la reunión del Consejo de Ministros que presidió el monarca en Zarzuela.

El Gobierno de coalición aún no se ha posicionado oficialmente sobre este asunto, aunque los partidos que lo integran lo hayan hecho por separado. Mientras, los socialistas apuntan que Juan Carlos I gozaba de inmunidad en el momento en el que se cometieron los traspasos.

La Audiencia Nacional, que abrió y archivó en 2018 una investigación sobre las cintas de Corinna en las que acusa al rey de tener cuentas en Suiza, ha solicitado al fiscal suizo nuevos datos sobre la investigación que está llevando a cabo. Según adelantó El País, los nuevos datos que se esperan en el juzgado que dirige Manuel García Castellón podrían reabrir la pieza archivada provisionalmente por falta de pruebas.

¿Qué dice el PSOE?

En el seno del PSOE, el asunto del rey emérito genera controversia. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que el partido hará “lo que digan los letrados” del Congreso sobre la comisión de investigación parlamentaria sobre los supuestos negocios del rey Juan Carlos I. Calvo se ha encargado de recordar que los asesores de la Cámara Baja ya se pronunciaron sobre ello hace dos años.

Los socialistas tienen un alma republicana que encarnan las Juventudes del partido, que reclaman una revisión del estatus jurídico de la jefatura del Estado para que posibles situaciones como la que investiga la Fiscalía suiza estén sujetas a responsabilidad.

“Poco o ningún sentido tiene que pidamos una comisión de investigación ante unos hechos que están protegidos por la inviolabilidad de la corona. Cuestionémonos la inviolabilidad e incluso la conveniencia de la institución, en vez de derrochar el dinero público en un proceso que no valdría para nada”, cuenta a El HuffPost Omar Anguita, diputado socialista y secretario general de la organización política juvenil, quien añade que “los actos del rey en ejercicio de su cargo no están, por desgracia, sujetos a responsabilidad y eso es algo que una comisión de investigación no puede cambiar”.

¿Qué posición tienen los aliados de Sánchez en el Congreso?

Otro de los aliados clave del PSOE en el Gobierno es el PNV. Y los nacionalistas vascos no están por la labor de obviar las informaciones que vinculan al rey con supuestos delitos. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado este lunes “grave” que el rey emérito pueda tener cuentas irregulares en Suiza y ha pedido “aclararlo”.

“Cuando la Fiscalía suiza y la Fiscalía Anticorrupción española se mueven, quiere decir que hay algo más allá de los rumores de siempre, y que es muy difícil de ocultar”, ha asegurado Esteban. Por eso, el Grupo Vasco en la Cámara apoyará la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso para “ver si la función institucional ha sido aprovechada en beneficio propio”. Algo que, ha seguido Esteban, “sería gravísimo”.

Para el peneuvista, la inviolabilidad del rey no debería entenderse fuera de la actividad institucional y se ha mostrado favorable a modificar la Constitución para adecuarla en ese sentido.

¿Se podrá organizar la investigación en el Congreso?

Las supuestas irregularidades que se atribuyen al rey emérito están protegidas por el estatus jurídico que le confiere el artículo 56.3 de la Constitución. Los letrados de las Cortes así lo han dejado claro en más de una ocasión ante solicitudes similares. El escándalo coincide con la llegada a La Moncloa del primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República. Una cohabitación entre el PSOE y Unidas Podemos, un partido abiertamente republicano.