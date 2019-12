1. Un mundo irreal

2. Los pies en la tierra

“Estoy en el mismo punto con él, pero estoy preocupada [porque tiene un hijo en común con Hugo Sierra]. Y eso me impide pensar en nada más”. ¿El concurso ha terminado y ella está en el mismo punto de una historia vivida en un mundo irreal? Parece que ha salido del concurso, pero no ha puesto los pies en la tierra, teniendo en cuenta que la casa de GH es un mundo irreal. Además, no ha hablado con Gianmarco para conocer “su punto”.

3. El disgusto le llega ahora

“Cuando vi eso me hizo desconfiar un poquito. Me llevé un disgustazo”. Adara asegura que ella no vio el tonteo entre Gianmarco y Alba Carrillo dentro de la casa, a pesar de que ninguno de los dos se molestaron en ocultarlo. Pero ahora, y no antes, es cuando le genera desconfianza. Tampoco sabía que las cámaras le estaban grabando mientras mantenía una conversación sobre su vida personal en el concurso. Sí, en Gran Hermano, ese concurso que tiene un canal 24 horas y ningún punto ciego...