Las contradicciones más que evidentes de Fran Rivera

Desde hace un tiempo, Fran Rivera es tertuliano de Espejo Público en la misma cadena. Habla de lo que le echen (que para eso es torero, echao pa’ lante), pero que no le siga un paparazzi... y que tampoco le pregunten fuera del plató de Susana Griso, a la salida de la estación de Atocha (Madrid) o del AVE de Sevilla o en algún sitio que no sea un photocall patrocinado. Aunque no está dispuesto a “escuchar ninguna tontería”.

Fran Rivera, protagonista de exclusivas en revistas

Seis años de ‘discreto’ matrimonio con Lourdes...

No habla de su vida, habla de la de los demás

No habla de Isabel Pantoja, pero habla de Isabel Pantoja

A eso se suma que se lleva ‘muy bien’ con su hermano Kiko Rivera, bueno, al menos así lo parecía antes, pero no le importaba hablar mal de su madre: “No tengo ninguna conversación pendiente con Isabel Pantoja, simplemente no me callo, me he cansado de callarme”.