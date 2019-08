Las controvertidas palabras de Cayetano Rivera sobre la exhumación de Franco

El torero Cayetano Rivera Ordóñez ha concedido una entrevista al diario ABC en la que ha repasado diversos temas. El diestro ha hablado tanto del panorama taurino, de su vida personal o de la actualidad política.

Rivera Ordóñez, que ha resaltado sentirse orgulloso de ser español, incluso ha querido mandar unas palabras a los representantes de los distintos partidos. Preguntado por si los políticos se preocupan por España, el madrileño ha asegurado que lo hacen más por ellos: “No defienden sus principios, sino sus intereses”.

A pesar de esta crítica también ha indicado que “en todos los partidos hay gente que de verdad cree en lo que hace y que mira más allá”. Rivera Ordóñez ha asegurado que ellos lo hacen todo más difícil.

“Hay intereses comunes en los que trabajar, pero no hablo de izquierdas o derechas, que ya se me queda muy anticuado. Me importan los problemas que tenemos, que no son pocos, y no tanta cortina de humo como la exhumación de Franco o las corridas”, ha declarado.

Además, ha sentenciado de forma dura: ”¿No hay problemas más importantes y más urgentes? Mucha hipocresía, mucha tontería, mucha demagogia y poca seriedad”.