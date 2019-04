'Las cosas extraordinarias', de Paquita Salas a Brays Efe

Es seguro que muchas de las personas que se acerquen a ver la comedia melancólica Las cosas extraordinarias de Duncan Macmillan que se acaba de estrenar en el Teatro Lara lo hagan por Brays Efe, su actor protagonista. Más bien por el personaje que le ha dado fama, Paquita Salas, creado por los Javis. Esos espectadores se sorprenderán, porque no encontrarán a esa Paquita Salas que van buscando sino a un actor que conoce su oficio y que sabe usarlo para implicar al público en un espectáculo en el que es clave para que la obra funcione y los espectadores se lo pasen bien.

La historia es, como toda buena idea, simple. Un niño, cuya madre ha sido ingresada por un intento de suicidio, se pone a hacer una lista de las cosas con las que pretende convencerla de que merece la pena vivir. Idea que, tal y como está contada e interpretada, baja cualquier barrera con la que se pudiera llegar al teatro. Esta lista vertebrará de forma consciente, inconsciente y azarosa la vida de este chico y de su familia. Una historia que se nota, se siente, que pertenece a otra cultura por los muchos y buenísimos referentes musicales de soul, blues, jazz, funky que tiene. Por eso se entiende mal que se haga el esfuerzo por localizarla en España, al menos como se ha visto en los preestrenos, cuando no hace falta.

Es una obra que tiene un aire indie, de esas películas que se hacían en los noventa de personajes que se acercaban a los treinta y tantos y habían crecido en los ochenta con las pelis de Star Wars (de las tres primeras que se hicieron, no se equivoquen). Es decir, hecha con la temperatura emocional de los primeros films de Kevin Smith o Wes Anderson o del largometraje Patterson, una de las últimas películas de Jim Jarsmuch. La vida de un chico de suburbio, chalet adosado o con jardín que ha crecido entre su casa, el centro comercial y el insti. También, por la sencillez de los materiales y lo cercanas que son las cosas que conforman la lista. Trabajados como en las novelas minimalistas norteamericanas que tanto triunfaron en España, con Raymond Carver a la cabeza. Novelas que han conformado gran parte de la cultura literaria y emocional española gracias a la editorial Anagrama.

Con ese espíritu y esta historia en la cabeza, Brays Efe no solo tiene que crear el personaje (y hacer olvidar a Paquita Salas). También tiene que saber involucrar al personal, es decir, al público asistente. Sin ellos no se podrá completar la lista. Sin ellos faltarán personajes claves para contar esta historia en la que también hay un padre, una psicóloga y, por supuesto, una pareja, con la que descubrir y vivir el amor. Dar indicaciones a los espectadores y que estos sigan el juego de buena gana no es nada fácil de conseguir. Lo hacen porque saben que el disfrute, el pasarlo bien, les va en ello, pero, también porque el actor sabe obtener la complicidad de ese público a base de crear cariño y empatía con su personaje.