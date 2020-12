1. ‘Merlos Place’ o el mejor salseo del confinamiento

Poco tardaron las redes sociales en dar con la identidad de la chica en bikini que estaba en la casa del periodista murciano . Y no, no era Marta López, su pareja por aquel entonces. Era Alexia Rivas, una periodista del programa Socialité de Telecinco.

Estado actual del culebrón

2. Las aventuras de Enrique y Ana

A partir de ese momento, Enrique Ponce y Ana Soria decidieron no ocultar lo que sentían el uno por el otro y no volvieron a separarse. Juntos se les vio en las ciudades y pueblos en los que él toreaba, en la playa, subidos en un barco, cenando con los amigos de ella, paseando con la familia Soria...

Últimas novedades del culebrón

3. JJ y Mª Teresa: juego de egos

Cuando el presentador decidió entrar en temas más polémicos, los relacionados con sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, y su nieta Alejandra Rubio, la legendaria periodista se puso a la defensiva. Tras amenazar con marcharse del programa, adoptó una actitud guerrera y no dudó en atacar a Jorge Javier, incluso con alusiones a su vida privada que no hicieron ninguna gracia a Vázquez, ni a su entorno.

Días después, no pudo evitar referirse a lo vivido y a los sentimientos que le había generado la actitud de Mª Teresa y sentenció al clan Campos. “No tengo interés en tener ningún tipo de relación con ella ni con sus hijas”, “Creo que no es mala persona, pero no encuentro argumentos que me hagan creer que lo es” y “Con María Teresa Campos ya no puedo ni quiero más” fueron algunas de las frases que salieron por la boca del presentador.