Las cuentas del ensayo clínico para combinar vacunas no salen: los hospitales piden más voluntarios

LLUIS GENE via AFP via Getty Images Una mujer recibe el fármaco de AstraZeneca

“Se buscan voluntarios para ensayo clínico”. El mensaje se repite en los hospitales participantes en la investigación que se desarrolla en España sobre la eficacia de combinar vacunas.

El pasado lunes 19 de abril, el Instituto Carlos III presentó este ensayo clínico, denominado CombiVacS y previsto para 600 personas que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca pero que por su edad ya no podían recibir la segunda. En ellos, querían los investigadores, se probarían los efectos de utilizar un segundo suero distinto, bien Pfizer o Moderna.

Todo, mientras Sanidad se decide si aceptar o no administrar un segundo ‘pinchazo’ de AstraZeneca en los pacientes de menos de 60 años, como recomendó la EMA. De momento el ministerio no se fía y habla de que no hay información suficiente.

Sin embargo, los números no salen. Desde los cinco hospitales integrantes del estudio —La Paz y Clínico San Carlos, ambos en Madrid, los hospitales Vall d’Hebron y Clínic de Barcelona y Cruces, en Bilbao— llaman a participar a todos aquellos que cumplan los requisitos (menores de 60 y que recibiesen la primera dosis antes del 5 de marzo).

El Clínico San Carlos de Madrid mandó un primer mensaje este lunes, con el teléfono y los datos de contacto necesarios de cada centro médico: