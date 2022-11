Este jueves, la presentadora de Julia en la Onda, en Onda Cero, ha empezado subrayando: “Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Es un día para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo, y también en España, eh, no estamos libres”.

“Para los que crean que días como el de mañana no son necesarios, solo hace falta escuchar las declaraciones ayer en el Congreso de la diputada de Vox Carla Toscano ejerciendo un nivel absolutamente intolerable de violencia verbal y política contra la ministra Irene Montero”, ha afirmado.

“Han motivado la repulsa de todos los grupos, incluido el PP, aunque discretamente, y Ciudadanos. Es intolerable, dicen todos muy enfadados. Pues bien, ¿qué hay que hacer para no tolerar? ¿La presidencia de la Cámara puede y debe tomar otra actitud? Porque ayer no hicieron mucha cosa, la verdad. Considerar intolerable algo y no hacer nada es ya tolerar. ¿Y esperar qué? ¿Al siguiente exabrupto?”, ha preguntado.