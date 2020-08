Las derechas y su mala educación

La ONU ha llamado a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una “catástrofe generacional”.

“El impacto del COVID-19 en la educación podría desperdiciar un gran potencial humano y revertir décadas de progreso”, asegura Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas en el Informe de políticas sobre la educación y el COVID-19. Y añade:“Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo. Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora, tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios”.

Precisamente las decisiones que están tomando determinados gobiernos autonómicos es lo que nos preocupa, y es que la educación de nuestros niños y niñas andaluces está en juego.

La Junta de Andalucía es incapaz de gestionar la vuelta al cole. A solo un mes de que empiece el nuevo curso escolar, nos encontramos con que desde la Consejería de Educación se han dado instrucciones cargando de responsabilidad a los equipos directivos de los centros educativos para el comienzo del nuevo curso escolar 2020/21, que comenzará de manera presencial el día 10 de septiembre para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial y el 15 de septiembre para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional e Idiomas, Artes y Educación Permanente.

No descubro nada nuevo si digo que a la derecha de este país no le interesa la educación pública, gratuita y de calidad, pero lo que ya no se puede consentir es que, en primer lugar, eludan sus obligaciones de unas competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, y en segundo lugar, carguen a centros educativos con responsabilidades que no les corresponden, y no tienen por qué tener la suficiente formación para acatar esa responsabilidad, como son las medidas de seguridad, de higiene, o la denominada figura “responsable Covid”. Mientras tanto, el Equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente Moreno Bonilla a la cabeza, demuestran, una vez más, su ineficacia y su ineptitud para gestionar, quedándose de brazos caídos.