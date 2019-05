Las despedidas de soltera

Si como sostenía El Roto en una viñeta de hace unas semanas “en las catedrales se celebran las misas por el rito turístico”, las despedidas de soltero/a, con más razón, entran de lleno en el ámbito social de los ritos de consumo asignados al turismo, en los que las escapadas para oficiar la pérdida de la condición de solteros constituyen un segmento más de un mercado en auge. La materia es objeto de estudio, -como pasa con las bodas, bautizos, peticiones de mano, graduaciones y comuniones-, porque explica las pautas globales para hacer profesión de fe en el ocio social ritualizado; es una manera estereotipada de digerir la iconografía del entretenimiento, desde el símbolo primigenio que constituye la formación de parejas. La reproductibilidad mercantil asumida por el sistema para auto-reproducirse aúna fórmulas en los que lo religioso, lo civil y las costumbres de ocio integran la necesidad de acumulación y apropiación de beneficios del capitalismo. Ocurre desde los orígenes culturales más enraizados a los usos urbanos más recientes, como sucede con la celebración de Halloween.

El “rito de iniciación”, como expresión definida por el antropólogo francés Arnold van Gennep en 1909, alude a la designación de un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona; ahora de miles y millones de personas. Van Gennep señalaba que en su desarrollo social un individuo llevaría a cabo numerosas transiciones entre la juventud y la edad adulta, entre la soltería y el matrimonio, entre no pertenecer y pertenecer a un grupo en particular, entre viajar y retornar. En su momento estos ritos iniciáticos no estaban directamente enlazados al consumo, pero ahora son parte inseparable del mismo y se asocian a la vida cotidiana de los centros urbanos hasta para establecer de por vida sus formas actuales y futuras de intercambio con la ciudad.

Las ciudades son fábricas de consumo y los monumentos sus centros nodales de intercambio. Argumenta el filósofo y profesor Michael J Sandel,Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018, que hay relaciones sociales que no se pueden transformar en mercancías, aún perdiendo todo o parte de su sentido, como el amor o la amistad. En cambio, defiende que otras pueden transformarse en vínculos mercantiles a costa de cambiar su naturaleza. Adoptando una templada posición ecléctica, afirmamos que los ritos de iniciación podrían entrar en esa categoría de lo transitorio que pasa a ser consuetudinario, porque mediante el ceremonial se formalizan pautas que se transforman en valores/mercancías, asumidos socialmente como emblemas de comportamiento del sujeto transeúnte.