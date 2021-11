Las deudas pendientes que Europa quiere saldar en materia de violencia machista

“Libertad significa no tener miedo (...). Los torturadores de las mujeres tienen que ser llevados ante la justicia”. Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen , el pasado septiembre, en la apertura del curso político en el Europarlamento, están pasando ya a ser hechos: Europa plantea tener antes de final de año una legislación específica sobre violencia machista , un paso insólito si se tiene en cuenta que cada uno de los Veintisiete va por su lado en esta pelea. Hay estados con leyes avanzadas y que tratan de hacer dotaciones presupuestarias fuertes, como España, y hay países donde no se tienen ni estadísticas.

La urgencia de dar este paso viene no sólo de los eones que las mujeres llevan soportando esta situación ni de las reformas legislativas que poco a poco se van dando país a país o de la movilización social, contagiosa entre los socios del club comunitario. En concreto, nace de lo pasado durante la pandemia de coronavirus. “Muchas mujeres han estado privadas de su libertad en pandemia. Ha sido un momento horrible para quienes no podían apartarse ni esconderse de su maltratador”, decía en su discurso Von der Leyen, la primera mujer en dirigir la Comisión en su historia.

“Tenemos que darles vías para escapar”, añadió, ante los aumentos de hasta el 60% en las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. Así es como, con el impulso del Europarlamento, anunció la nueva legislación, que se ha de tener en borrador antes de que acabe 2021.

Ya en febrero pasado se había dado una resolución en la Eurocámara en la que se solicitaba una directiva europea destinada a prevenir y combatir todas las formas de violencia de género. Los eurodiputados reclamaron “un protocolo europeo para luchar con la violencia de género en tiempos de crisis” que apoye a las víctimas de abuso doméstico. Además, defendieron que los servicios de protección como las líneas telefónicas, los alojamientos seguros y la atención sanitarias deben ser considerados como “servicios esenciales” en todos los países de la UE. Defensa judicial efectiva, valor, dignidad y justicia son los motores de estas iniciativas. “Porque eso también forma parte del alma de Europa”, remarca la presidenta de la CE.

La base, con pies de barro

El despacho de Von der Layen está en una ciudad, Bruselas, capital de un país, Bélgica, donde no hay ni estadísticas de asesinadas por violencia machista, donde en el metro aún hay carteles que hablan de “violencia conyugal”. Es uno de los estados donde hay un punto ciego en esta materia. Tampoco llegan datos de Bulgaria, donde sólo hay recuento judicial y no policial, o de Dinamarca, Chipre, Irlanda, Polonia y Hungría, donde no se relaciona la causa y el efecto de estos crímenes. La recopilación de datos mejora muy lentamente, pese a que en el Convenio de Estambul el compromiso estaba claro, y si no hay ni datos de base, complicado es legislar y perseguir.

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE en sus siglas en inglés) denuncia que hoy por hoy “los datos son limitados e incompletos” en el continente y alerta de “la falta de una recolección y un registro minucioso de los datos sobre violencia entre parejas hace difícil poder comparar datos claros y útiles entre Estados miembros”. “Cuantos más datos tengamos sobre los asesinatos de mujeres y niñas, más probable será que podamos identificar correctamente los feminicidios. Y cuantos más países de la UE recopilen el mismo tipo de datos, más información tendremos sobre las motivaciones y circunstancias detrás de estos asesinatos”, señalan en su comunicado con motivo de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El EIGE sostiene que para estudiar bien los casos hace falta información demográfica sobre víctimas y perpetradores; sobre la relación entre víctima y agresor; sobre el contexto del asesinato -por ejemplo, si hubo niños testigos-; y sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de género, como dependencia o violencia previa. España, reconocen, es de los pocos que está moviéndose para peinar las cifras y extraer datos que son historias de verdad.

A ello debe sumarse, reclama, “una definición común de feminicidio” en toda la UE, que ayudaría a los Estados a identificar estos asesinatos por motivos de género, “que actualmente desaparecen en las estadísticas de homicidios de mujeres”. “Conocer las motivaciones y circunstancias que se esconden detrás del asesinato de mujeres y niñas puede ayudar a los gobiernos de la UE a proteger mejor a las víctimas potenciales, así como a castigar y disuadir a los perpetradores”, ahonda.

Y añade un dato más prosaico que las vidas perdidas, pero contundente: el coste de la violencia contra las mujeres y las niñas se estima en 289.000 millones de euros al año. “La prevención no sólo ahorra dinero, sino que salva vidas”, sentencia.