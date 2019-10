Las diferencias entre el Brexit pactado por May y el aceptado por Johnson

Peter Nicholls / Reuters Theresa May y Boris Johnson, ante la residencia de Downing Street, en mayo de 2017.

Pocos daban un euro por un acuerdo in extremis entre Londres y Bruselas, pero ha llegado. La antecesora del primer ministro británico, Theresa May, ya logró cerrar un documento con Europa y lo presentó tres veces en la Cámara de los Comunes, pero tres veces que se vio arrollada por el no. Tumbaron su acuerdo los opositores laboristas pero también, y a decenas, sus propios compañeros conservadores. Hubo que pedir dos prórrogas de un Brexit que en principio debería de haberse materializado el pasado 31 de marzo.

Ahora Boris Johnson tiene el mismo reto por delante. De momento, en sus filas no hay muchas críticas, pero sí entre los unionistas norirlandeses, los escoceses y, de nuevo, los laboristas.

¿Qué es lo que ofrece de diferente este acuerdo para que, ahora sí, los tories lo vean pasable? Poco, en realidad. La prensa británica reconoce hoy que algunas de las concesiones logradas hoy ya estuvieron sobre la mesa en tiempos de May, pero entonces no se aceptaron. Ahora el tiempo apretaba, con la amenaza de un Brexit duro más que posible tras el 31 de octubre, fecha tope para llegar a un acuerdo.

Lo firmado este jueves es, a grandes rasgos, el viejo acuerdo de May. Se mantienen intactos los términos pactados en cuanto al mantenimiento de los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido -tanto para los residentes como para los que lleguen durante el período transitorio hasta finales de 2021 o 2022- y la voluntad de Londres de saldar las cuentas pendientes con el club comunitario tras la salida -aproximadamente 50.000 millones de euros-.

Eso sí, tiene un importante añadido sobre el nuevo protocolo para gestionar las relaciones entre Irlanda e Irlanda del Norte. También un poco más de manga ancha para Londres en cuanto a futuros acuerdos comerciales, pero poco más. Desde luego, no mucho que justifique la furibunda oposición de Johnson a May, que acabó llevando a este brexiter a dejar su cargo de ministro de Exteriores y a iniciar una carrera que le ha llevado, a lomos del “Brexit sí, como sea”, hasta Downing Street.