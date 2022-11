Las dos palabras con las que Arrimadas deja claro lo que opina de lo ocurrido con Pablo Motos

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

En Twitter, las palabras del presentador de Antena 3 han provocado un aluvión de mensajes en todos los sentidos: desde los que critican que no hiciese autocrítica a los que lo defienden y lo consideran un ataque contra Motos por parte del ministerio de Irene Montero porque éste suele ser crítico con el Gobierno.

“Si no se le podía vencer por las buenas, se le hundía por las malas, así que se orquestó una campaña mediática para convertir su imagen en la de un peligroso machista”, dice en el texto.

Además del colaborador, numerosos rostros políticos se han metido de lleno en la polémica. Begoña Villacís ha sido una de las que más se ha mojado y ha afirmado en Twitter: “A quien no le guste Pablo Motos es libre de cambiar de canal; lo que no es tolerable es censurar o señalar a alguien porque moleste su tono u ofenda un chiste Esta tribuna habla del caso, pero como dice: ‘Esto no va de Pablo, va de libertad de expresión’”.