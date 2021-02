Las duras palabras de esta mujer en 'Salvados' que ya han visto 100.000 personas: "Bravísima"

“Los españoles están más contentos cuando estamos aquí, así no nos ven en la ciudad. Prefieren tenernos aquí como en sus países. Sinceramente no sé cómo consigo ganar dinero”, prosiguió María, que aseguró que incluso su familia desde África le tiene que enviar dinero para sostenerse.

Fue muy dura a la hora de hablar del trabajo en los invernaderos, a cuyos dueños definió como “los mejores ladrones de Europa”: “Cogen a los negros y a los migrantes sin papeles, que no conocen sus derechos, para estafarlos. Tú no puedes replicar, porque dicen que si no estás contento que te vayas a tu país. Y encima te amenazan con llamar a la Policía. Por eso nos callamos”

Sin embargo, lo tienen que aceptar para poder llevarse algo a la boca, tal y como señaló la protagonista del vídeo.

María también respondió a si tiene mayor dificultad para encontrar trabajo, al ser mujer y negra: “Sí, porque para los trabajos de casa, la gente prefiere a las latinas por ser blancas, aunque tú lo sabes hacer igual. Tú (en referencia a Gonzo, el presentador) no lo puedes entender, te lo puedes imaginar, pero no entender porque nunca has estado en esta posición”.

Finalmente, confesó que si tuvieran opción muchos podrían volver, pero que se encuentran en un camino de no retorno: “Muchos se suicidan porque no pueden regresar, todo lo que tenían lo habían vendido para tener una vida mejor”.

Sus palabras fueron compartidas en Twitter por la usuaria Hannah y, en pocas horas, ya tiene más de 90.000 visualizaciones.