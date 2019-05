Las elecciones europeas están a punto de abrir la puerta de par en par a la extrema derecha

Los partidos radicales de extrema derecha y sus héroes, como el Ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, estarán regocijándose al ver que este vuelco electoral evidencia que siguen ganando poder y apoyo tras las victorias de su ideología en Estados Unidos, Reino Unido, Italia y otros países. Sus éxitos probablemente alentarán a sus aliados del extranjero, desde el estadounidense Donald Trump hasta el ruso Vladimir Putin. Sin embargo, la extrema derecha también se tendrá que preparar para asumir nuevas y duras responsabilidades y escrutinios, así como la realidad de que sus ideas, como la de limitar duramente los esfuerzos de cooperación internacional de la UE, siguen siendo minoritarias; se espera que la gran mayoría del Parlamento siga apoyando a la Unión Europea y esté dominado por partidos más tradicionales y de centro. Ya no sorprende tanto que los populistas reciban votos. Lo importante, lo que podría afectar a miles de millones de personas más allá de las fronteras de Europa, es hasta qué punto su influencia les permitirá modificar la agenda del continente para desfavorecer todavía más a los migrantes y a las minorías, fomentando el iliberalismo y las amenazas contra el estado de derecho, desatendiendo temas como los derechos humanos y el cambio climático para centrarse en la soberanía nacional.

Según las encuestas más recientes de la web especializada en sondeos electorales SWG , el apoyo a Liga Norte es fuerte, en torno al 30%, mientras que el M5S del vicepresidente Luigi Di Maio está en el 22%. Sin embargo, el equilibrio de poderes entre ambos ha cambiado: debido en gran medida a la capacidad de Salvini de sacar provecho del miedo a los inmigrantes y el crimen, Liga Norte ha ganado apoyo en los últimos doce meses , mientras que M5S ha sufrido una pérdida de apoyos significativa. De hecho, en las elecciones generales de Italia en 2018, Liga Norte obtuvo el 17% de los votos, frente al 32% con el que M5S se convirtió en el partido más votado. Es un resultado que probablemente contribuyó a evitar que se produjeran en Italia enfrentamientos callejeros violentos similares a los de los chalecos amarillos en Francia : los antisistema están en el Parlamento, de modo que no necesitan estar en las calles.

¿Han cumplido estos dos partidos populistas las promesas que hicieron durante la campaña? Sí y no. Hasta el momento, ambos han logrado aprobar medidas clave: el M5S implantó una “renta de ciudadanía” concebida para reducir la pobreza entre las clases con menos ingresos, así como recortes salariales a los miembros del Parlamento. Liga Norte ha conseguido reducir la edad de jubilación de 67 a 62 años para millones de personas, ha ampliado el concepto de autodefensa para las víctimas y ha puesto freno a los derechos de asilo . Lo cierto es que el número de llegadas de refugiados a Italia se ha desplomado desde que Salvini se hizo cargo de la seguridad de fronteras en junio de 2018. Según cifras oficiales , solo han llegado 348 inmigrantes este año, una bajada del 94% con respecto al mismo periodo de 2018 y del 98% con respecto a 2017, aunque es necesario preguntarse a qué precio. Las organizaciones internacionales de derechos humanos señalan que el planteamiento de Salvini de impedir las operaciones de rescate marítimas a solicitantes de asilo y confiar en las fuerzas represivas de Libia para contenerlos ya ha dañado a decenas de miles de seres humanos.

En una prueba de que esta es la nueva “normalidad política” de Italia, los dos partidos que están en el gobierno muestran una capacidad de cumplir su agenda mucho mayor que la de sus rivales “tradicionales”. Salvini y Di Maio han logrado adueñarse de los temas que normalmente se asociaban a la izquierda y la derecha tradicional, concretamente al partido de derecha Forza Italia del cuatro veces primer ministro Silvio Berlusconi y al Partido Demócrata, de centroizquierda. Salvini, una de las figuras europeas más poderosas, controla la seguridad de fronteras y la inmigración, mientras que su contraparte del M5S, Di Maio, un hombre que no terminó sus estudios universitarios y hasta hace cinco años aún vivía con sus padres, controla los derechos civiles y los esfuerzos del gobierno para acabar con las desigualdades económicas y sociales. Es tal su poder que pese a que gobiernan juntos, ejercen al mismo tiempo las funciones de Gobierno en mayoría y de oposición. Mientras el Partido Demócrata y Forza Italia están recluidos en los márgenes del debate político, Di Maio y Salvini se enfrentan a diario y las tensiones están llegando a tal punto que muchos se preguntan si su coalición podrá resistir a largo plazo . De hecho, si esta coalición fracasara, sería por sus propias disputas internas y no por la fortaleza de sus adversarios, los partidos tradicionales.

Además de colaborar con Steve Bannon, el exestratega de Donald Trump, un apoyo que ha salpicado de vergüenza su campaña y le ha granjeado las críticas de los seguidores de Macron, que la acusan de colusión con los supremacistas blancos y con la extrema derecha de Italia, Le Pen también apoya la idea de Salvini de unir las fuerzas de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Sin embargo, Le Pen sigue peleada con potenciales aliados, como el líder húngaro, Viktor Orbán, quien ha dicho explícitamente que no piensa formar una alianza con Le Pen . Aún queda por ver si Salvini sacrificará su relación con Le Pen para formar otra alianza con otros líderes antisistema, lo que limitaría el éxito de Le Pen aunque obtuviera tan buenos resultados en Francia como está previsto.

Sin embargo, la posición sólida de Le Pen todavía no es un triunfo. Desde 2014, cuando el Frente Nacional ganó las elecciones europeas en Francia con el 24,8% de los votos, los de Le Pen no han podido cumplir sus promesas. Su partido ya consiguió ser el partido más importante de Francia en las europeas de 2014, pero para distinguirse realmente del resto tendría que cumplir sus promesas, un objetivo que sigue fuera de su alcance. Le Pen ha renunciado a su promesa de abandonar la UE tras contemplar con preocupación el tragicómico ejemplo del Brexit y ahora aspira a convencer a los votantes de que puede reformarla uniendo sus fuerzas con otros ultranacionalistas, como Matteo Salvini.

May ya ha pactado con su partido una fecha para dimitir primera ministra. Es casi seguro que este verano se celebrarán elecciones para ver quién lidera el Partido Conservador. Boris Johnson, exministro de Asuntos Exteriores y uno de los iconos del Brexit, es el gran favorito, pero se espera que se presenten más de 20 candidatos.

El Partido Conservador de May se ha hundido en las encuestas, que le dan hasta un quinto puesto. 3 de cada 5 conservadores dicen que votarán a un candidato del Partido del Brexit, así como lo harán el 40% de los concejales del Partido Conservador. Huw Merriman, uno de los diputados del propio partido, aseguró que espera que el Partido Conservador reciba “una paliza absoluta”.

En el Reino Unido, se suponía que estas elecciones no llegarían a producirse. La primera ministra, Theresa May, prometió que el Reino Unido estaría fuera de la UE antes del 29 de marzo de 2019, pero la negativa de los demás diputados a aceptar su propuesta de Brexit ha acabado provocando un gran retraso de todo el proceso. Las elecciones de este jueves 23 de mayo se interpretarán también como un segundo referéndum y todas las miradas estarán pendientes de cuántos votos reciben los partidos que están a favor y en contra del Brexit.

Santiago Abascal da un discurso en la sede de VOX el 28 de abril de 2019.

Pese a que el líder del partido haya reconocido públicamente su simpatía por Salvini o Le Pen, el antieuropeísmo de Vox es, comparado con el francés o el italiano, extremadamente light. No se trata de salir de la UE, ni siquiera de entrar en el Parlamento Europeo para dinamitar la casa desde dentro. Es, sobre todo, cuestionar el papel de la UE reconociendo que, aunque tiene aspectos positivos, necesita de mejoras importantes.

MADRID - Hay un lema que los españoles siempre utilizan para sentirse únicos y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. ‘Spain is different’, dicho y escrito en inglés. Lo cierto es que en algunos aspectos es así. Por ejemplo, en el ascenso de partidos antieuropeos que cuestionen, o al menos critiquen de forma vehemente, la permanencia de España en la UE. Sólo hay una formación, ligada a la extrema derecha, que hoy en día podría representar una amenaza en el matrimonio España-UE: Vox.

Aunque visto desde una óptica europea suene a antieuropeísmo suave (que lo es), en España Vox se sitúa en un extremo. Porque no la totalidad de los partidos políticos hacen una defensa cerrada del proyecto europeo. No hablan de reformar, sino de maquillar los problemas que pueda haber. España es un país pro Europeo sin fisuras. Por eso, al dar por descontado que Europa no se cuestiona, el voto en las elecciones del próximo domingo se hacen más en clave nacional que europea. De ahí también que la subida que tuvo la extrema derecha en las elecciones generales —es ya la quinta fuerza en España, con 24 diputados y más de 2,6 millones de votos, el 10,26%)— pueda caer en las europeas hasta el 8% de los sufragios y 5 escaños, según las últimas encuestas.

Durante la campaña de estas elecciones, las principales críticas de Vox a la UE se centran en el control de la inmigración, posicionándose junto a los postulados de Salvini —apoyan multar a los que rescaten migrantes por su cuenta—. Además, la formación liderada por Santiago Abascal reclama una mayor devolución de soberanía a los países miembros. Posturas que se pueden definir de muchas maneras, pero no de radicales. Sin duda, ‘Spain is different’!

Guillermo Rodríguez, director, ‘HuffPost’ España