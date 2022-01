Las emotivas palabras de Juan Echanove a su amigo Antonio Resines

Juan Echanove ha acudido este miércoles al programa El Objetivo de Ana Pastor, donde el actor ha dedicado unas palabras a su amigo Antonio Resines.

La periodista ha comentado que hay mucha gente que lo ha pasado mal con el confinamiento y el coronavirus, momento en que le ha preguntado por Resines, que permanece ingresado en el hospital madrileño Gregorio Marañón desde el pasado 23 de diciembre por la covid-19.

“Resines saldrá de esto”, ha señalado de inmediato Echanove. Y Pastor ha apuntado: “Eso me gusta oírlo”.

Además, el intérprete ha dejado una demoledora frase: “Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto”. “Yo todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es: ‘Mi amigo Resines está luchando’”, ha confesado.

“Es un luchador, es el mejor de todos nosotros, con diferencia”, ha apuntado Echanove sin dudar.