Las estrategias de Ayuso para gestionar la sanidad pública en beneficio de lo privado

Un modelo de actuación que no es nuevo en la región, pero sí se ha intensificado con la crisis del coronavirus. Roberto Gómez, enfermero de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y coordinador de The Nurses, ha afirmado, en declaraciones a El HuffPost, que le parece “una vergüenza. Se están privatizando muchos sectores, no solo la sanidad sino también otros que están involucrados dentro del sistema sanitario, como puede ser la cocina o la limpieza. Eso al final repercute directamente en la salud de la gente”.

“Creo que es un despropósito. Cuando se necesitaba no estaba hecho, el IFEMA puede tener sentido, pero el Zendal no se ha necesitado en ningún momento” asegura Gómez. Sobre el movimiento de profesionales de hospitales y centros de salud públicos para llevarlos a este centro de pandemias, este enfermero considera que “no te puedes llevar trabajadores de un centro donde se necesitan. Es desvestir un hospital para vestir otro y, además, este otro con menos dotaciones”.

Además, considera que “la gente tiene que conocer que esto no se está haciendo por ayudar o ir más rápido. Los sanitarios estamos diciendo que podemos hacerlo, doblando turno, contratando más personal, pero si no quieres pagarnos un sueldo en condiciones, pues al final tiendes a privatizar todo”.

Ángela Hernández respalda esta opinión y afirma que se “han desaprovechado niveles asistenciales que ya les gustaría haber tenido a otros países, como es el caso de Atención Primaria para todo el tema de las vacunas”.

Ayudas europeas

Con el fin de impulsar la recuperación de los países, Bruselas promovió los fondos europeos, que son ayudas destinadas a combatir los daños provocados por la pandemia. Cada comunidad cuenta con una partida para gestionar en función de las necesidades de la región. Ayuso decidió sacar a concurso este contrato alegando que había escasez de recursos públicos para afrontar el desafío que supone gestionar las ayudas procedentes de Bruselas. Así, toda la responsabilidad de esta labor recayó sobre la empresa Deloitte Consulting SLU.

Cierre de centros de salud

La última medida que ha saltado al escenario público y que el Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso planea tomar es el cierre de decenas de centros salud, exactamente 41. Una cuestión que defienden alegando falta de profesionales para dar servicio a los pacientes, pero, aunque la falta de personal en la Comunidad de Madrid es un hecho, el cierre de centros sanitarios no es una solución.

“El problema no es tanto que se cierren o no, si no la cuestión por la que se hace. Madrid es porcentualmente la comunidad autónoma de toda España que menos dinero invierte en Atención Primaria. Si ni en año de pandemia has reforzado esta área nunca lo vas a hacer y es necesario reforzar todo lo público, los sistemas, los profesionales…”, explica Gómez.