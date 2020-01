Las evidencias que prueban la oferta de Telecinco a Cristina Cifuentes para ser 'la Pantoja' de 'Supervivientes 2020'

1. La exlíder del PP madrileño no le hace ascos al formato de entretenimiento. El pasado mes de noviembre, Cifuentes acudió a Sálvame para dar una sorpresa a Carlota Corredera. La presentadora ha publicado un libro en el que entrevista, entre otros, a la expresidenta.

2. Le ofrecieron en directo presentar una parte de Sálvame y no se negó. Fue Kiko Hernández, dirigido por el director del programa, el que le hizo la oferta. “Esto es lo que viene siendo una encerrona de toda la vida [...] Ya lo hablaremos. No es cuestión de pensarlo. Yo ahora estoy viajando. De hecho he tenido que cambiar un viaje que tenía y no sé si voy a poder. Pero en un futuro...”, bromeaba.

3. Siempre ha defendido los programas de entretenimiento descalificados por mucha gente como ‘telebasura’. “Yo veo Sálvame. Me divierto muchísimo. Hacéis un trabajo estupendo y que sigáis así”.

4. Es amiga de algunos periodistas vinculados al mundo de corazón, como Jesús Mariñas, que estuvo junto a ella el día en el que prometió el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid.

5. No sería la primera persona que ha salido escaldada del mundo de la política y ha fichado por un reality en Telecinco: Carmen López, exconcejala de Ciudadanos en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), participó en GH VIP 4, aunque abandonó a los ocho días. La dirección general del partido le abrió un expediente porque se trasladó a Chicago (Estados Unidos) a vivir y pidió que el Ayuntamiento le pagase los vuelos todo los meses. Tras la polémica, López protagonizó una portada en Interviú.

Olvido Hormigos, exconcejala del PSOE en Los Yébenes (Toledo), también participó en GH VIP, en la tercera edición. En verano de 2012 se publicó en internet sin su consentimiento un vídeo íntimo protagonizado por la exconcejala, que denunció su difusión.

6. Sálvame no es el único programa de Telecinco en el que ha aparecido Cristina Cifuentes: en febrero de 2018 estuvo en Mi casa es la tuya, con Bertín Osborne. Algunos de los temas de conversación en el programa fueron Tómbola y la vida de Julio Iglesias. “El mundo del corazón es un mercado que también tiene mucha demanda”, explicó, aunque también dijo que no iba a la playa para que no le hicieran fotos. Puede que una oferta suculenta le haga pensarlo de nuevo...

7. El pasado mes de noviembre se estrenó como tertuliana en Telecinco, en El programa de Ana Rosa y en Ya es Mediodía. Una vinculación más a la cadena.