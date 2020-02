Las familias de los presos independentistas, bien; gracias. Las de las presas, no tanto

Pool via Getty Images

Pool via Getty Images Bassa y Forcadell, durante el juicio del 'procés'.

Este artículo también está disponible en catalán.

Si no supiéramos cómo funciona el mundo y el patriarcado podría sorprender el goteo de informaciones sobre las diferentes maneras de cumplir condena de presas y presos; y sobre todo las diversas causas y motivos de las medidas que les son impuestas para cumplir dichas penas.

Sabemos que Jordi Cuixart sale cada día entre semana para ir a trabajar a su empresa y para hacer trabajo de voluntariado. Jordi Sánchez sale tres días laborables para hacer faenas de voluntariado. El exconseller Joaquim Forns será el responsable de derecho público de la empresa Mediapro y acudirá de lunes a viernes a trabajar. Mediapro, según dice, no descarta dar trabajo a otros dirigentes independentistas encarcelados. El día que dé trabajo a alguna presa tenedremos una prueba fehaciente de que el masculino incluye al femenino.

La exconsellera Dolors Bassa sale de la prisión de Puig de les Basses tres días laborables para cuidar de un familiar. La expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, sale de la prisión de Mas d’Enric tres días entre semana para cuidar a su madre, de edad avanzada, y para hacer tareas de voluntariado. Necesitarán mucho temple para acometer esta ardua tarea ya que, en cierto modo, son un trabajo y una dedicación muy desgastadoras. Por otra parte, no se puede dudar de las capacidades profesionales de ambas.

(Paralelamente, a raíz de la infortunada e inesperada muerte de Diana Garrigosa llamaba la atención el peso que se daba a su labor como cuidadora de su marido en detrimento de otros aspectos de su vida política y profesional. Parecía que el drama fuera no que ella hubiera muerto sino quién cuidaría a Pasqual Maragall a partir de aquel momento.)

Tanto Carmen Forcadell como Dolors Bassa (así como Marta Rovira) renunciaron al acta de diputadas en marzo del 2018 para que su situación personal no condicionara la actividad de Parlament y para que ningún tribunal pudiera chantajear a los democráticos resultados electorales, para no ser un obstáculo a la soberanía del Parlament (Forcadell renunció también a presidirlo de nuevo). Es bien sabido que más de un político, y de dos, fueron a la suya y no hicieron el sacrificio de renunciar al escaño aunque ello hiciera tambalear mayorías.