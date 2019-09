El proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) ha entrado en su fase decisiva, con la mayoría de los posibles escenarios todavía abiertos. Londres debe decidir en los próximos dos meses si abandona el bloque comunitario con un acuerdo, ejecuta una salida abrupta, o bien solicita una nueva extensión del plazo.

Estas son algunas de las fechas clave en ese proceso:



- 3 de septiembre: El Parlamento reabre hoy sus puertas tras el receso veraniego. Diputados de la oposición, con la colaboración de algunos conservadores, tratarán de tomar el control de la agenda para impulsar una ley que bloquee la posibilidad de un Brexit duro.



- 4 de septiembre: Si los diputados han superado el primer escollo, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores comenzarán a tramitar esa legislación. El proceso puede demorarse varios días, y no se descarta que se convoque una sesión especial el viernes, 6 de septiembre.



- 9 de septiembre: La legislación debería estar lista para recibir el asentimiento de la jefa de Estado, Isabel II, paso indispensable para que entre en vigor.



- Entre el 9 y del 12 de septiembre: El Parlamento suspenderá sus sesiones por orden del primer ministro, Boris Johnson. La decisión ha levantado polémica en el Reino Unido, dado que la oposición la ha interpretado como una maniobra para evitar el escrutinio del poder legislativo en un momento de crisis nacional.



- 14 de octubre: Isabel II reabrirá las cámaras con un discurso en el que establecerá las prioridades del Gobierno. Ese mismo día es la fecha más probable que se baraja en caso de que Johnson decida convocar unas elecciones generales anticipadas.



- 17 de octubre: Comienza la reunión del Consejo Europeo en la que Johnson espera firmar un nuevo acuerdo de salida, con mejores condiciones para el Reino Unido de las que negoció su predecesora en Downing Street, la también conservadora Theresa May.



- 31 de octubre: Fecha límite para ratificar un acuerdo, o bien para que el Reino Unido abandone el bloque comunitario de forma no negociada.



-31 de enero de 2020: Fecha que proponen los diputados de la oposición para pedir una extensión del Brexit a Bruselas si no se ha llegado a un acuerdo de salida.