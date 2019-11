Las frases con las que Tamara Falcó ha convertido 'MasterChef Celebrity' en un espectáculo

Para colmo, Falcó ha cocinado bien, contra todo pronóstico dada su inexperiencia. Hasta el momento, lo más cerca que había estado de una cocina era en un restaurante, y como comensal. “No sabía lo que pasaba detrás y me ha alucinado”, confesaba hace un par de meses a El HuffPost .

“No creo que me vaya a reencarnar en una langosta ni nada de eso. No creo en eso, yo me muero, un poco de purgatorio y a lo mejor al cielo”