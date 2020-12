Las 11 frases fundamentales del balance del año de Sánchez

JAVIER SORIANO via Getty Images

JAVIER SORIANO via Getty Images Pedro Sánchez, durante su balance anual, esta mañana, en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha hecho esta mañana balance de su gestión en el último año, un 2020 descorazonador por culpa de la crisis mundial del coronavirus. Un tiempo duro, pero que a su juicio ha pilotado desde La Moncloa, junto a sus socios, con más aciertos que errores. En sus palabras, esperanza en el tiempo por venir.

Estas son las principales frases de su intervención de fin de año.

1) “Muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados […], pero la inmunidad colectiva no es nuestro escenario inmediato”.

2) “Hemos contado con una reacción solidaria, histórica, del conjunto de la Unión Europea […]. El Gobierno de España peleó, alentó y logró impulsar, desde el primer momento, este plan de recuperación”.

3) “Quiero hacer una mención muy especial a todas aquellas iniciativas tomadas para promover la actividad investigadora. Sólo mediante el apoyo decidido a la ciencia podremos alcanzar la seguridad que tanto deseamos”.

4) “Lejos de desviarnos de nuestro propósito, la pandemia de Covid-19 ha reforzado los principios de igualdad, justicia social y progreso que definían el programa de investidura presentado hace ahora un año. La pandemia ha acelerado la acción del Gobierno sin desviarla un ápice de sus objetivos [...] Llevamos seis meses de adelanto de los compromisos adquiridos”.

5) “Llevábamos año y medio gobernando, después de que triunfara una moción de censura por primera vez en la historia de nuestra democracia, que mandó al partido que gobernaba a la oposición, como consecuencia de un caso de corrupción”.

6) “Este Gobierno cree que España es capaz de superarla (la crisis) sin dejar a nadie atrás [...]. Con confianza reconquistamos la libertad y nos deshicimos de la dictadura, después de 40 años. Con esperanza nos incorporamos a Europa.[...] Araceli nació en 1924, vino al mundo en un país atrasado [...] Y desde hace 42 años, Araceli y su generación, viven en una nación plenamente democrática, que crece, que prospera” (sobre la primera vacunada contra el Covid en España)”.

7) “Este 2020 acaba y con él, el año más duro en décadas y décadas en nuestro país y en el mundo [...]. 2021 debe ser el año de la recuperación y para eso necesitamos una gran confianza en nosotros mismos”.

8) “Desgraciadamente, esa unidad no se ha extendido a la totalidad del espacio político. Esa unidad que desde el Gobierno tratamos de impulsar y que se plasmó en los hogares, barrios, empresas, instituciones… resultó imposible en su totalidad entre los partidos políticos. [...] Si tengo que entonar un mea culpa es no conseguir la unidad en un tiempo tan convulso, con el PP. Me hubiera gustado tener el apoyo del PP”.

9) “Llevo esperando al presidente del PP dos años; les escucho dar lecciones de constitucionalismo, pero defiende la Constitución por la mañana y por la noche la incumple” (ante la renovación del CGPJ).

10) “La comparecencia de Felipe VI fue valiente y marcó cuál es el rumbo al que quiere conducir la corona” (sobre el discurso de Nochebuena).

11) “Vamos a hacer una apuesta decidida por la educación pública porque es una herramienta de progreso, de oportunidad y de bienestar [...]. Hay una amplísima comunidad educativa que aplaude, no solo la derogación de la LOMCE, que fue impuesta. La Ley Celaá la hemos sacado con muchos grupos parlamentarios y ellos la aprobaron en solitario”.