Las frases políticas de 2021 para reír y llorar a partes iguales

“Ser brujo o ser bruja no es un delito. Si ustedes quieren que sea un delito, hagan una ley para convertirlo en delito y entonces será un insulto”. Así defendió el diputado de Vox Juan Carlos Segura que su compañero insultase a una parlamentaria del PSOE.

Subiendo el nivel, otro diputado de Vox llamó “gilipollas” a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mientras intervenía en el Congreso. Ella pidió a los dirigentes de Vox que amonestasen al parlamentario, algo que no ocurrió. De hecho, poco después, en la misma sesión, otro diputado del partido de ultraderecha retó a Joan Baldoví, de Compromís, a lo que él contestó “donde quieras y cuando quieras”.

El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, molesto después de que Pedro Sánchez le preguntase si se había vacunado, algo que evitó aclarar en una entrevista radiofónica; se dirigió al presidente del Gobierno afirmando que le veía “demasiado delgado” y que no sabía si tenía “alguna enfermedad infectocontagiosa”.

No dejamos a la presidenta madrileña, que protagonizó otro momento de altura parlamentaria al referirse a la diputada de Podemos Alejandra Jacinto como “fracasada abogada”.

Parafraseó a Sánchez cuando en 2015 dijo “qué coño tiene que pasar en España para que Rajoy pise la ribera del Ebro”, pero no deja de ser para llorar ver cómo nuestros políticos tiran de tan triste hemeroteca para apoyar sus argumentos. Así lo hizo Casado en una sesión de control al Gobierno en diciembre.

“A la izquierda sólo le gusta la energía solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a esa hora, no sé si estabais por aquí, no había posibilidad de que emitiera porque era de noche”.

Ayuso: “Las familias de la Cañada Real no se fueron en Filomena por miedo a que les okuparan las chabolas”

“Dice usted que España tiene que pedir perdón, ¿y usted cómo se llama?Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. López, eso es una mezcla entre azteca y maya... Y Obrador, de Santander. Si no hubiesen pasado una serie de cosas no estaría ahí, ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, ni podría haberse producido la evangelización de América”.

Ayuso: “En Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más”

”¿Por qué la universidad y la educación Primaria y Secundaria son casi gratuitas y las guarderías no? ¿Es que los niños no votan, señores de la izquierda?”.

García Egea se mostró solidario pero no mucho con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras ser recibida con lanzamiento de huevos e insultos: “Quiero decirle que siento el mal rato que ha pasado, pero llevo mucho tiempo diciéndole que la calle no aguanta más”.

“Desde la Comunidad de Madrid queremos reivindicar la unidad de España, la soberanía del pueblo, la Constitución y también el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey, va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?”. Así señaló Ayuso a Felipe VI en una manifestación contra los indultos a los presos independentistas. Spoiler: según la Constitución , el rey no puede “hacer” nada, puesto que tiene delimitadas sus funciones.

“Monasterio es Ayuso a las 4 de la mañana. No hay mucha diferencia. ¿Cómo es posible que un partido de derecha, ultraderecha, haya ganado en Madrid con un eslogan bastante friki? Comunismo o libertad... Hoy han ganado”.

A finales de septiembre, durante la Comisión de Cultura, su presidente, Agustín Zamarrón, tuvo un divertido lapsus con un diputado de Vox que dijo al ministro Iceta que iba a ser “su azote”. Cuando acabó, Zamarrón retomó pero lo hizo de esta manera: “Muchas gracias, señor Azote... Perdón, perdón, me he liado, perdóneme, se me ha introducido...”.

Olona dice que Anguita se sentiría “profundamente orgulloso” de Vox